الإنتاج الحربي تشارك في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن المشاركة بمنتجاتها المدنية التي تخدم مجال الطاقة النظيفة، في المعرض الدولي للمياه والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا (Aqua Energy Expo Middle East and Africa)، والمقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من 24 إلى 26 من شهر سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح محمد صقر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من المشاركة في المعرض هو تقديم خدمة فعالة لقطاع المياه والطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، حيث تستغل وزارة الإنتاج الحربي فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها؛ لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز الإنتاج المحلي.

متطلبات القوات المسلحة والشرطة

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على سد حاجة السوق بزيادة التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعمًا للاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب مهمتها الرئيسية وهي تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر، حيث تشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي، وهي: حلوان للمسبوكات (مصنع9 الحربي)، بمنتجات ( محبس 3 بوصة – محبس عدم الرجوع – محبس سكينة – غطاء صرف صحي – درج سلم – جرليا – جسم طلمبة – كوع – مشترك)، وشبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بمنتجات ( محرك قوى 5 حصان – طلمبة مياه على محرك كهربائي – محرك F2L511 على الطلمبة الهولندي – رول آب بمحركات دويتس FL511).

إضافة لحلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربي) بمنتجات ( كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – قطبان نحاس مقاسات – شرائط و لفات نحاس وألمونيوم)، وبنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمنتجات ( ألواح طاقة شمسية 550 وات)، وقها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بمنتجات ( رول آب الطلمبات الغاطسة – رول آب محطات المياه)، وحلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) بمنتجات (جهاز توفير المياه)، وحلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بجهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 12-14لتر يوميا.

تصنيع محطات توليد المياه من الهواء

جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي وقّعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع شركة "ميزوها" اليابانية لتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بمعدل 500 لتر يوميًا، وذلك استكمالا للنجاح الذي تم بين الجانبين في تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة من 12-14لتر يوميا، مما يبرز دور الوزارة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع المياه والطاقة، وجهود التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة، ويوفر منصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في المعرض.

ودعت وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين لزيارة المعرض، حيث أنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة من المنتجات المدنية.

