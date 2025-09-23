وسط مراسم رسمية بالاتحادية، السيسي والرئيس الرواندي يستعرضان حرس الشرف

الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "بول كاجامي"، رئيس جمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية.

تأتي الزيارة في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي في قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة  حيث استعرض الرئيسان وحرس الشرف كما عزف السلامين الوطنيين وتم التقاط الصور التذكارية.
 

