مصدر بالأهلي يكشف فرص أحمد عبد القادر في الظهور أمام الحدود الليلة

احمد عبد القادر لاعب
احمد عبد القادر لاعب الأهلي،فيتو

قال مصدر داخل الأهلي: إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق سيتواجد في جزء من مباراة حرس الحدود الليلة عقب عودته إلى قائمة الفريق بعد استعادة اللاعب جزء كبير من عافيته الفنية والبدنية، مؤكدا أن اللاعب قدم مردودا جيدا في التدريبات الجماعية الأخيرة، ومن ثم تم ضمه إلى معسكر مباراة اليوم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، على استاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز

