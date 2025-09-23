الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

المستشار أيمن عبد
المستشار أيمن عبد الحكم حفيد الشيخ الحصري، فيتو

في ذكرى رحيل القارئ المصري الكبير، الشيخ محمود خليل الحصري، يكشف حفيده المستشار أيمن عبد الحكم، رئيس محكمة جنايات الجيزة، عن جوانب إنسانية وشخصية نادرة في حياة جده، مؤكدًا أن إرثه لم يقتصر على صوته الملائكي في القرآن، بل امتد ليشمل قيمًا أصيلة في الحياة والتعامل مع الناس.


بكلمات مليئة بالفخر والاعتزاز، قال المستشار أيمن: "أهم حاجة ورّثها لي جدي كانت حب العمل والإخلاص والإتقان فيه. بفضل الله، كل واحد من أحفاده أخد منه حاجة." وأشار إلى أن خاله محمد الحصري تعلم من جده "الكرم الحاتمي وحب الناس والبيت المفتوح وعمل الخير للجميع"، ما يعكس أن عائلة الحصري كانت منبعًا للخير والعطاء.


وأكد القاضي أيمن على مثل شعبي جميل أخذه من جده وجدته، وهو "اللي ياكل فراخ الناس يسمن ديوكه". وشرح أن هذا المثل كان فلسفة حياة لديهم، فمن يأخذ شيئًا، يجب أن يرد بأفضل منه، في دلالة على الكرم والجود الذي كان يميز الشيخ الحصري وعائلته.


وعن طقوس الشيخ الحصري في قراءة القرآن، كشف حفيده عن عادة فريدة كان يتميز بها: "جدي كان يقرأ القرآن حسب اليوم الهجري. فإذا كان اليوم هو الأول من الشهر الهجري، يقرأ الجزء الأول من المصحف، وإذا كان اليوم الثاني، يقرأ الجزء الثاني، وهكذا." هذه الطريقة البسيطة والعميقة في نفس الوقت، تؤكد مدى تعلقه بكتاب الله وحرصه على مداومته بشكل منظم.


تبقى سيرة الشيخ الحصري حية في قلوب محبيه، ليس فقط بصوته الذي يشنف الآذان، بل بإرثه الإنساني الذي يتناقله الأجيال، من حب الخير والكرم والالتزام، كما يروي حفيده المستشار أيمن عبد الحكم.

