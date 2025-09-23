الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
تحقيقات موسعة في سقوط سيدة وطفلها من عقار في بولاق الدكرور

تجري نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة في سقوط سيدة وطفلها من عقار في بولاق الدكرور مما أسفر عن إصابتهما. 

وانتقلت جهات التحقيق لموقع الحادث، وتبين أن عاملا تربطه علاقة بالمصابة، واحتجزها بالشقة، وخلال محاولتها الهرب بصحبة طفلها سقطا من النافذة. 

وتستجوب النيابة العامل وأمرت بحجزه 24 ساعة علي ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابه، تمهيدا لسماع أقوالها. 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط سيدة وطفلها من عقار في بولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابتهما.

 

بإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المصابة تجمعها علاقة بعامل وكانت تقيم بصحبته ورفض مغادرتها، واحتجزها بالشقة.

وتوصلت التحريات إلى أن المصابة حاولت الهرب من النافذة بصحبة طفلها إلا أنه اختل توازنها وسقطا من النافذة مما أدى إلى إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

ألقى رجال المباحث القبض على العامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

