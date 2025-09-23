رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء مركز خدمات بالمدن الجامعية للطالبات

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز خدمات بالمدن الجامعية للطالبات، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة، طروب طلبة أمين الجامعة، عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية، ياسر الواعي مدير عام المدن الجامعية، محمود بشير مدير عام الاحتياجات، عمرو فتحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، عمر مصطفى مدير عام الشئون الإدارية، حسني مبارك مدير إدارة المشتريات.

الأنشطة الطلابية للطالبات بقنا

وأشار رئيس الجامعة أن مركز الخدمات سيتضمن منافذ لبيع كافة احتياجات الطالبات، وملعب رياضي لدعم الأنشطة الطلابية للطالبات، وذلك لتحقيق التكامل في كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة في إطار حرص الجامعة على تقليل فجوة النوع الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما تفقد رئيس الجامعة والحضور الموقع المقترح لمركز الخدمات، ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من المشروع، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وفقا للمعايير النموذجية.

