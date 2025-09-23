الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش إنشاء مركز خدمات بالمدن الجامعية للطالبات

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي خلال اللقاء

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز خدمات بالمدن الجامعية للطالبات، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم  نائب رئيس الجامعة، طروب طلبة أمين الجامعة، عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية، ياسر الواعي مدير عام المدن الجامعية، محمود بشير مدير عام الاحتياجات، عمرو فتحي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، عمر مصطفى مدير عام الشئون الإدارية، حسني مبارك مدير إدارة المشتريات.

الأنشطة الطلابية للطالبات بقنا

وأشار رئيس الجامعة أن مركز الخدمات سيتضمن منافذ لبيع كافة احتياجات الطالبات، وملعب رياضي لدعم الأنشطة الطلابية للطالبات، وذلك لتحقيق التكامل في كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة في إطار حرص الجامعة على تقليل فجوة النوع الاجتماعي وتعزيز تكافؤ الفرص.

كما تفقد رئيس الجامعة والحضور الموقع المقترح لمركز الخدمات، ووجه سيادته بسرعة الانتهاء من المشروع، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وفقا للمعايير النموذجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور احمد عكاوى تعزيز تكافؤ الفرص جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي

مواد متعلقة

الأهالي يشكون من تكدس وزحام أسفل كوبري قنا بسبب نقص المواصلات إلى قوص (صور)

انقلاب سيارة سولار بصحراوي قنا الغربي

محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية

المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات لمتهم بالغش في قنا

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

وصول عناصر من البحرية المصرية لتركيا للمشاركة فى التدريب المشترك "بحر الصداقة" (صور)

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

اتمشى لوحده في شوارع بولاق والدقي، محافظ الجيزة يفاجئ مسئولي الأحياء بجولة تفقدية (صور)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

تفسير حلم الغطس في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads