سد النهضة أبرزها، 3 ملفات مهمة تتصدر المباحثات المصرية الرواندية اليوم بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، "بول كاجامي"، رئيس جمهورية رواندا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، حيث تأتي الزيارة في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ملف المياه وقضية سد النهضة

ومن المقرر أن تتناول المباحثات المصرية الرواندية 3 ملفات رئيسية أبرزها ملف المياه وقضية سد النهضة فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى بين اليلدين وتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة

من المقرر أيضا أن يشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة يعقبها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في شتي المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين في إطار الاتحاد الأفريقي.

قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم

كما من المقرر تأكيد الجانب المصري على الحرص على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات فضلًا عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر الرواندية.

تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل

ومن المقرر أن تتطرق المباحثات اللقاء حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة فيما يتعلق بملف المياة وقضية سد النهضة فضلا عن بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل، حيث وأهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل بهدف دفع المصالح ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة والتأكيد على حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في تلك المنطقة والتوصل إلى حل سياسي سلمي يهدف إلى إستعادة السلم والأمن الإقليميين بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة ويحقق تطلعاتهم نحو الرخاء والإزدهار.

