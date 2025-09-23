الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد وصول حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة حرس الحدود

حافلة الأهلي، فيتو
حافلة الأهلي، فيتو

تصل حافلة الأهلي إلى ملعب الكلية الحربية في الثالثة والنصف عصر اليوم استعدادا لخوض مباراة حرس الحدود المرتقبة في الخامسة مساءً. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، على استاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

الأهلي حرس الحدود الأهلي وحرس الحدود ملعب الكلية الحربية

الجريدة الرسمية
