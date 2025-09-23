سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز في الإسكندرية.

سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية الآداب بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، 4 سيدات "لـ 3 منهم معلومات جنائية") باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

