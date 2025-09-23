الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز في الإسكندرية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص، 4 سيدات "لـ 3 منهم معلومات جنائية") باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لإعلان ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظة الإسكندرية وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

