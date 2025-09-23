قيمة جدية الحجز للتقديم على قطع أراضى الإسكان المتميز "مسكن"

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن قيمة جدية الحجز للتقديم على قطع أراضى الإسكان المتميز ضمن الطرح السادس "مسكن".

وتصل قيمة جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، وتطرح الوزارة 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

ورابط التقديم على الأراضي من هنا

وأسعار الأراضي كالتالي:



مدينة أخميم الجديدة، سعر المتر 2095 جنيهًا.

مدينة الصالحية الجديدة، سعر المتر 5070 جنيهًا.

مدينة الفشن الجديدة، سعر المتر 1970 جنيهًا.

مدينة الفيوم الجديدة، سعر المتر 3290 جنيهًا.

مدينة المنيا الجديدة، سجل سعر المتر 5920 جنيهًا.

مدينة بدر، سجل سعر المتر 5540 جنيهًا.

مدينة طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 2765 جنيهًا.

مدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 5075 جنيهًا.

مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، سجل سعر المتر 3940 جنيهًا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة، تشمل مدن: (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، و١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.

