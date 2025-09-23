مدبولي: لن يتحقق الأمن لإسرائيل عبر القوة العسكرية ومحاولة فرض الأمر الواقع

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمن في المنطقة لن يتحقق عبر القوة العسكرية أو فرض الأمر الواقع، مشددًا على أن الاستقرار في الشرق الأوسط مرهون بالتوصل إلى حل عادل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأوضح أن حل الدولتين يمثل الطريق الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، لافتًا إلى أن مصر متمسكة بدورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية والدفاع عن استقرار المنطقة.



