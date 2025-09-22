بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

الكرة الذهبية، ينطلق في التاسعة مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025 “بالون دور”، والذي يقام على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

“فيتو” تقدم بث مباشر لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025، حيث يمكنكم متابعة الحفل عبر الرابط.

واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد المركز 16 في ترتيب الكرة الذهبية 2025 (بالون دور)، والذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم العالمية الحاليين والسابقين.

وجاء روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في المركز 17 ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان المركز 20 وماك أليستر لاعب ليفربول في الترتيب 22 وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد في الترتيب 23.

وجاء ديكلان رايس في المركز 27 وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في الترتيب 28، ثم فلوريان فيرتز في المركز 29، واحتل مايكل أوليز لاعب بايرن ميونخ المركز الـ30.

جوائز حفل الكرة الذهبية

في النسخة الـ 69 من الحفل، ستُمنح 13 جائزة شاملة:

الكرة الذهبية للرجال

الكرة الذهبية للسيدات

جائزة كوبا للرجال (أفضل لاعب شاب)

جائزة كوبا للسيدات (أفضل لاعبة شابة)

جائزة ياشين للرجال (أفضل حارس مرمى)

جائزة ياشين للسيدات

جائزة كرويف للرجال (أفضل مدرب)

