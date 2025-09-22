قرار من النيابة في واقعة مقتل طالب على يد حلاق بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة طالب قتل على يد حلاق بمنطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة إثر مشاجرة نشبت بينهما على الحلاقة، على الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية عن أسباب الوفاة.



وكشفت التحريات الأولية أن الحلاق تشاجر مع الطالب بعدما عاتبه على الحلاقة، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة والاشتباك بينهما واستل الحلاق مقصه وطعن الطالب به وأنهى حياته.

حلاق يقتل طالبا خلال قص شعره بالمنيرة الغربية

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بواقعة قتل طالب على يد حلاق بمنطقة المنيرة الغربية بسبب خلاف على الحلاقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

