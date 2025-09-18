الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

3 جنيهات انخفاضًا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس

الكتكوت اليوم
الكتكوت اليوم

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الخميس، الموافق 18 سبتمبر 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، إذ انخفض سعر الكتكوت الأبيض قطعان مقابل استقرار باقي الأنواع، بينما استقرت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

سعر البط اليوم، فيتو
سعر البط اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

 سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 27 إلى 35 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 20 و20.5 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 21 إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 19 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 13 جنيها إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 14 جنيها إلى 15 جنيها.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 65 جنيها.
سعر الكتكوت اليوم
سعر الكتكوت اليوم

أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو بين 32 و33 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 35 جنيها.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 31 جنيهًا إلى 35 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 30 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 20 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 32 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

أسعار البط صغير العمر

 كما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، وهي كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 33 إلى 34 جنيها.
  2. تراوح سعر بط فرنساوى من 12  جنيها إلى 13 جنيها.
  3. تراوح سعر بط  محلي من 35 إلى 36 جنيها.

