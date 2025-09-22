الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي 2025

فعاليات منتدى مصر
فعاليات منتدى مصر روندا 2025

انطلقت صباح اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025؛ فعاليات منتدى الأعمال المصري الرواندي، الذي تقام حاليًا في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بحضور وزيري التجارة في مصر ورواندا.

مشاركة وزراء التجارة في مصر ورواندا

 حضر فعاليات المنتدى كل من المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، وجيمس كاريبى، وزير الدولة للشئون الخارجية في رواندا، جان جاي أفريكا، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، إضافة إلى رجال الأعمال والاقتصاد من الدولتين.

الوكيل يرحب بالمشاركين في فعاليات المنتدى

وبدأت أعمال المنتدى بترحيب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ بالضيوف والمشاركين في المنتدى؛ قائلًا: بالنيابة عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، وعشرات الملايين من الشركات الأعضاء فيه، يشرفني أن أرحب بكم جميعا  في اتحاد الغرف المصرية الذي يضم أكثر من ستة ملايين شركة عضو. 

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال كلمته
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال كلمته

دور رجال أعمال البلدين واضح في ضمان التنمية

وأضاف: “دورنا اليوم واضح، في ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم التعليم والتدريب، وخلق فرص العمل من خلال اجتذاب الاستثمارات والتكنولوجيات الجديدة إلى القارة بأكملها؛  زيادة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، وتحسين الربط بين وسائل النقل؛  الوصول إلى تمويل التنمية؛  دعم الابتكار والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وبالطبع دعم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية”. 

وزراء التجارة والتنمية في مصر وروندا خلال المنتدى
وزراء التجارة والتنمية في مصر وروندا خلال المنتدى

تشجيع التعاون مع دول العالم

وأضاف: ينصب تركيزنا على الاستعاضة عن صادرات أفريقيا من المواد الخام، بالسلع المصنعة، المصنوعة في أفريقيا، بأيدي شبابنا، وفي هذا الصدد، نشجع التعاون بين بلدان ثالثة، كالتالي: 

  • إنشاء غرف ثنائية أفريقية مع الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة تشاينا، وتركيا، اليابان، وكوريا، وكل ذلك بحضور رؤساء الدول،
  • تم توقيع اتفاقية مع موانئ دبي العالمية لتوفير منصة تمويل الترويج التجاري والخدمات اللوجستية مجانا، وهو ما شهده رؤساء اتحادنا في دبي العام الماضي.
  • بدء تنفيذ العديد من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التجارة والاستثمار في أفريقيا
  • تعزيز مبادرة تمويل التجارة بالعملة المحلية ومنصة التجارة لبنك الافريقى للاستيراد والتصدير

