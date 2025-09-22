الإثنين 22 سبتمبر 2025
الخارجية الصينية: على المجتمع الدولي وقف إطلاق النار في غزة بأقصى سرعة

الخارجية الصينية،
الخارجية الصينية، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أنه على المجتمع الدولي الدفع قدما نحو وقف إطلاق نار شامل في غزة بأقصى سرعة ممكنة. 

من جانب آخر، كانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، قد حذرت إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية ردا على اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها كوبر قبل حضورها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده اليوم الإثنين في نيويورك، حيث من المقرر أن تصدر فرنسا ودول أوروبية أخرى إعلانا مماثلا.

وأوضحت كوبر أن الاعتراف بفلسطين يتعلق بحماية السلام والعدالة والأمن الحيوي للشرق الأوسط، متعهدة بمواصلة العمل مع الجميع في جميع أنحاء المنطقة من أجل تحقيق ذلك.

وتابعت قائلة: "مثلما نعترف بإسرائيل..يجب أن نعترف أيضا بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن أمس الأحد اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين، كما أعلنت كل من كندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بإقامة فلسطين.

وزير الخارجية الألماني ينتقد الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

من جانب آخر، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما، قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم الإثنين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما دعا في الوقت نفسه إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين، وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".

إلى ذلك، أكد أن هدف بلاده “إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين”.

 وأردف قائلًا: "مهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يمكن أن يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".

في المقابل، أوضح أن ذلك يجب أن يتحقق عبر المفاوضات. وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينتهج سياسة فرض الإرادة بأي ثمن.. يبقى طريق التفاهم والتسوية والمفاوضات الطريق الوسطي الصعب والمرهق. لكننا نؤيد هذا الطريق".

كما شدد على أن "ما تحتاجه المنطقة الآن هو وقف فوري لإطلاق النار، ومزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن".

 
ويعتزم فاديفول المشاركة في مؤتمر تنظمه السعودية وفرنسا حول تعزيز حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين بعد ظهر اليوم، وذلك قبل بدء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الثلاثاء.

 

