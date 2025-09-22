الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في الدوري والقنوات الناقلة، فيتو

الدوري المصري، يشهد اليوم الإثنين إقامة 3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري موسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب السويس الجديد مباراة فاركو مع المصري، كما يواجه فريق بتروجت نظيره غزل المحلة على ملعب عثمان أحمد عثمان، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي لقاء زد مع الاتحاد السكندري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري  المصري والقنوات الناقلة 

فاركو ضد المصري البورسعيدي — 5 مساء - قناة Ontime sports 1

بتروجيت ضد غزل المحلة — 8 مساء -  قناة Ontime sports 2

زد ضد الاتحاد السكندري — 8 مساء -  قناة Ontime sports 1

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الاثنين في افتتاح منافسات الجولة الثامنة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- فاركو × المصري: أمين عمر الدولي (حكمًا للساحة)، الدولي سمير جمال وعماد فرج (مساعدين)، محمود منصور (حكمًا رابعًا)، محمود دسوقي محمد عاطف الزناري (تقنية الفيديو).

- زد × الاتحاد السكندري: محمد عباس قابيل (حكمًا للساحة)، الدولي سامي هلهل ومصطفى حسن (مساعدين)، أحمد عبد السميع (حكمًا رابعًا)، الدولي حسام عزب وكريم زكي (تقنية الفيديو).

- بتروجت × غزل المحلة: محمد الغازي (حكمًا للساحة)، الدولي محمود أبو الرجال وعلاء عبد الباسط (مساعدين)، عمرو عابدين (حكمًا رابعًا)، محمد الشناوي ومحمد العيوطي (تقنية الفيديو).

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة  كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

