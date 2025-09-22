جامعة ستانفورد تختار الدكتور فرج ملهط ضمن قائمة أهم 2% من العلماء على مستوى العالم

أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، الدكتور فرج ملهط وكيل المعمل المركزي للمبيدات، بمركز البحوث الزراعية، ضمن قائمتها لعام 2025، لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم.

ويمتلك الدكتور فرج ملهط سيرة مهنية كبيرة ومعدلات نشر علمي مرتفعة أهَّلته ليكون أحد أهم الكوادر البحثية في كافة المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث ساهم في كثير من الأنشطة البحثية على المستوى المحلي والأقليمي مع الجهات المحلية والدولية والأممية المختلفة، ومنها الأتي:

1- نشر أكثر 85 بحث في مجال متبقيات المبيدات وتلوث البيئة في العديد من المجلات الدولية ذات السمعة المرموقة (well reputed journal).

2- يمتلك أعلى نسبة نشر دولي بين الباحثين في المعمل المركزي للمبيدات من حيث عدد الأبحاث المنشورة في المجلات الدولية وقوة المجلات الدولية التي تم نشر الأبحاث فيها طبقا لقواعد البيانات الدولية لتقييم الباحثين (الاسكوبس Scopus، جوجل اسكولرgoogle scholar).

3. ويبلغ معامل التأثير (h-index) لأبحاث ملهط المنشورة (19) طبقا لقاعدة البيانات الاسكوبس (Scopus ) ونسبة استشهاد 1059 ومعامل تأثير 23 طبقا لقاعدة البيانات جوجل اسكولر Google scholar)) ونسبة استشهاد 1597 لهذه الأبحاث في المجلات الدولية.

4. عمل كخبير في لجنة الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية(WHO) (The Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues, JMPR) بشأن تحديد قيم الحدود القصوى المسموح بها (MRL) من متبقيات المبيدات من عام 2016 وحتى الآن وكذلك المشاركة في إعداد المجلدات الخاصة بها.

5. الإشراف والمساهمة في إعداد وتقييم العديد من الرسائل العلمية بالمعمل المركزي للمبيدات والجامعات المصرية.

6. حصل على بعثة علمية خارجية مقدمة من الجمعية اليابانية لتطوير العلوم لدراسة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا لمدة عامين اعتبارا من مايو 2014 حتى مايو 2016 –طوكيو-اليابان، لدراسة سلوك ومصير وانتقال المبيدات في الحقل.

7. المساهمة بشكل أساسي وفعال في إنشاء وتجهيز المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات بالمعمل المركزي للمبيدات والإشراف على تجهيز البنية التحتية وشراء الأجهزة ووضع المواصفات الفنية للأجهزة وتجهيزات المعامل.

8. المساهمة بشكل أساسي وفعال في الاعتماد الدولي للمعمل المركزي للمبيدات في مجال تقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية في المنتجات الزراعية والاغذية طبقا للمواصفة الدولية الأيزو 17025 وكتابه كتيب الجودة واختيار طرق الاختبارات القياسية المختلفة وتنفيذها في المعمل وتدريب الأفراد على العمل بها.

9. العمل كمدير فني للمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات بالمعمل المركزي للمبيدات طبقا لنظام الجودة المتبع في المواصفة الدولية ايزو 17025 لاعتماد المعامل والمختبرات.

10. الاشتراك والأشراف في إعداد وعمل أكثر من 1000 دراسة لتقدير فترة ماقبل الحصاد للمبيدات (PHI)علي المحاصيل الزراعية المختلفة بالمعمل المركزي للمبيدات لوضعها كتوصية علي بيانات البطاقة الاستدلاليه للمبيدات اثناء تسجيلها.

11. الاشتراك كباحث رئيسي مساعد أو مشارك في عدد 8 مشاريع بحثية ممولة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.(STDF)

12. التمتع بالأمانة والدقة العالية والسرعة في إنجاز الأعمال المكلف بها ولديه خبرة عالية في إدارة شئون العمل.

