رئيس شعبة الورق: ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية استغلال غير مبرر

قال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق في اتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية غير مبرر رغم انخفاض أسعار الورق محليًا وعالميًا، معتبرًا أن هذه الزيادة تمثل استغلالًا غير مبرر للمستهلكين.

انخفاض الأسعار سابقًا

وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن أسعار الكتب المدرسية لموسم 2025–2026 كانت أقل بحوالي 20% مقارنة بكتب 2024–2025، مشيرًا إلى أن المناقصة الأخيرة للكتب في مارس الماضي كانت مؤشرًا على انخفاض الأسعار.

أسعار الورق العالمية والمحلية تتراجع

وأكد خضر أن الأسعار العالمية للورق تتراجع بشكل مستمر منذ عدة أشهر، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 و30%، كما تراجع سعر العملة من أكثر من 50 جنيهًا إلى حوالي 48–49 جنيهًا، مما يشير إلى أن أسعار الكتب الخارجية كان من المفترض أن تنخفض، لا أن ترتفع.

شركات الورق المحلي خفضت الأسعار ثلاث مرات

وأضاف أن هناك شركتين رئيسيتين تنتجان الورق المحلي وتغطيان نحو 80–90% من الإنتاج، وقد خفضتا أسعار الورق هذا العام ثلاث مرات، مما يجعل ارتفاع أسعار الكتب غير مبرر من ناحية تكلفة الورق.

وتابع خضر أن تكلفة الورق تمثل 70–80% من سعر الكتاب، موضحًا أن أي حديث عن زيادة تكاليف الطباعة لا يبرر الارتفاع الكبير في الأسعار.

