نوال الزغبي تحصد جائزتي "نجمة الغناء" و"أفضل ألبوم" بحفل الموركس دور الـ 25 (فيديو)

حصدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جائزتي نجمة الغناء اللبنانية وأفضل ألبوم متميز خلال النسخة الـ25 من حفل الموركس دور، في تكريم يعكس مكانتها الفنية وصدى أعمالها على الساحة العربية.

نجمة الغناء اللبنانية

وأشاد الحفل بمسيرة المطربة نوال الزغبي الفنية الطويلة، مؤكدين أن نجمة الغناء اللبنانية تعكس تأثيرها الكبير في المشهد الموسيقي العربي وقدرتها على مواكبة تطورات الأغنية الحديثة.

جائزة الألبوم المتميز

كما فازت نوال الزغبي بجائزة الألبوم المتميز، تقديرًا لجودة إنتاجه والأعمال المبتكرة التي يضمها، والتي لاقت رواجًا واسعًا لدى جمهورها.

احتفاء الجماهير والنقاد

تفاعل الجمهور والنقاد مع إنجاز نوال الزغبي، معتبرين أن هذه الجوائز تمثل اعترافًا رسميًا بمسيرتها الغنائية المتميزة وإبداعها المستمر في تقديم الأغنية اللبنانية المعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.