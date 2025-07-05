"آجي بالدلع" لـ نوال الزغبي تتجاوز المليون مشاهدة

تجاوزت أغنية "آجي بالدلع" للنجمة نوال الزغبي حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب خلال أيام قليلة من طرحها، والتي لحنها الملحن المصري مدين، وسط تفاعل كبير من الجمهور وموجة من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل، وعبر مدين، عن سعادته بهذا النجاح من خلال منشور عبر حساباته الرسمية، شكر فيه الجمهور على تفاعلهم، وكتب: "مليون مشاهدة في أيام قليلة.. شكرًا على الحب والكلام الحلو دايمًا، ومبسوط إن الأغنية عجبتكم"،

جدير بالذكر أن هذا هو التعاون الثاني بين مدين ونوال الزغبي، بعد أغنية "ألفين سلامة" التي قُدّمت لصالح إحدى المستشفيات الخيرية، وحملت رسالة إنسانية مؤثرة، وحققت بدورها صدى واسعًا.

ألبوم نوال الزغبي الجديد

وكانت قد غازلت النجمة نوال الزغبي جمهورها المصري بأغنيتين باللهجة المصرية مع كبار الشعراء والملحنين ضمن أغنيات ألبومها الجديد "يا مشاعر" والتى طرحتهما عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، هما "ماضي وفات"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ميكس وماستر ماهر صلاح، أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان "أجي بالدلع"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، ومكس وماستر أمين نبيل.

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