دورتموند يحقق فوزا صعبا أمام فولفسبورج بهدف في الدوري الألماني

الدوري الألماني، حقق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على حساب ضيفه فولفسبورج، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سيجنال إدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لصالح بوروسيا دورتموند اللاعب كريم أديمي في الدقيقة 20 من اللقاء.

وكان قد أعلن بوروسيا دورتموند عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة فولفسبورغ في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج

دخل فريق بوروسيا دورتموند مباراته أمام فولفسبورج بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: نيكو شلوتربيك، والديمار أنتون، رامي بن سبعينى.

خط الوسط: جوليان رايرسون، مارسيل سابيتزر، فيليكس نميشا، دانيال سفينسون.

خط الهجوم: كريم أديمى، ماكسيميليان بيير، سيرهو جيراسى.

ويأمل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المنافسة مع بايرن ميونيخ.

فولفسبورج، فيتو

تشكيل فولفسبورج أمام بوروسيا دورتموند

أما فريق فولفسبورج فدخل مباراته أمام بوروسيا دورتموند بتشكيل مكون من:

حرسة المرمى: كميل جرابارا

الدفاع: فيشر - جنز - كوليراكيس - جواكيم مايهل

الوسط: ماكسيمليان أرنولد - فينيسيوس كوستا - أندرياس سكوف أولسن - لوفرو ماير - باتريك فيمر

الهجوم: محمد الأمين عمورة

ترتيب بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج

بهذه النتيجة رفع بوروسيا دورتموند رصيد إلى 10 نقاط إرتقى بها لوصافة الدوري الألماني خلف بايرن ميونخ المتصدر برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد فولفسبورج غند 5 نقاط في المركز الثاني عشر ,

