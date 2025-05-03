السبت 03 مايو 2025
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رياضة

دورتموند يضرب فولفسبورج برباعية في الدوري الألماني

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 0/4 في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الألماني.

سجل أهداف بوروسيا دورتموند، سيرهو جيراسي هدفين في الدقيقتين 3 و59، كريم أديمي هدفين في الدقيقتين 69 و73.

 

لايبزيج يتعادل مع بايرن ميونخ ويؤجل تتويجه بالدوري الألماني 

تعادل فريق بايرن ميونخ، مع نظيره لايبزيج بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا".

وكان فريق بايرن ميونخ يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، ولكن الفريق البافاري حصد نقطة وحيدة ليتأجل تتويجه بالدوري الألماني. 

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