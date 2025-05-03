دورتموند يضرب فولفسبورج برباعية في الدوري الألماني

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 0/4 في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الألماني.

سجل أهداف بوروسيا دورتموند، سيرهو جيراسي هدفين في الدقيقتين 3 و59، كريم أديمي هدفين في الدقيقتين 69 و73.

لايبزيج يتعادل مع بايرن ميونخ ويؤجل تتويجه بالدوري الألماني

تعادل فريق بايرن ميونخ، مع نظيره لايبزيج بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا".

وكان فريق بايرن ميونخ يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، ولكن الفريق البافاري حصد نقطة وحيدة ليتأجل تتويجه بالدوري الألماني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.