قانون حماية المستهلك يضع ضوابط صارمة لبيع العقارات والتسويق المباشر

وضع قانون حماية المستهلك عدد من الضوابط التي تلزم الشركات والموردين عند الترويج للوحدات السكنية أو بيع المنتجات، وذلك وفقًا للمادتين 15 و16 من القانون، في إطار حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق العقارية.

المادة (15): تنظيم بيع الوحدات والأراضي

تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

كما تحظر المادة إدراج أي بند في العقود يسمح للبائع أو من ينوب عنه بتحصيل نسبة أو رسوم أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية أو مقابل هذا التصرف، مؤكدة أن أي شرط يخالف ذلك يُعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

المادة (16): منع التسويق الميداني العشوائي

كما أوجبت المادة 16 من القانون عدم تردد الموردين أو مندوبي الشركات على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق أو موافقة صريحة من المستهلك، مع التزامهم بالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويؤكد القانون بهذه الضوابط على حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والممارسات غير القانونية، وضمان أن تتم جميع المعاملات العقارية وفقًا لتراخيص رسمية، بما يحفظ حقوق المشترين ويمنع استغلالهم سواء في سوق العقارات أو في عمليات البيع المباشر للمستهلكين داخل منازلهم، بما يجعل القانون مظلة قانونية تحمي المواطن وتضمن شفافية التعاملات، في وقت يشهد فيه السوق العقاري نشاطًا متزايدًا وتوسعًا في أساليب التسويق.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تقديم الشكاوى من خلال إحدى الطرق الآتية:

الإتصال علي رقم: 19588 من أي خط أرضي للتسجيل أو الإستفسار عن شكوى يوميًا من 8.30 صباحًا وحتى الـ 9:00 مساءً.



تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب "على مدار الساعة" والدخول على الرابط التالي مباشرة:

http://shakwa.cpa-mobile.com/

إرسال شكوى إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك

https://www.cpa.gov.eg

التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

