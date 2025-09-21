الأمين العام لرجال الأعمال المصريين: مصر وسنغافورة شريكان استراتيجيان ونعمل على استثمار الفرص الواعدة

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون والشراكة المستدامة بين البلدين.

وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين كان لها دور محوري منذ عام 2005 في فتح قنوات التعاون مع مجتمع الأعمال السنغافوري، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشتركة تعزز من أواصر الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري السنغافوري، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة تحت عنوان "تعزيز التجارة والاستثمار الثنائي من أجل النمو المستدام"، والذي حضره عدد من الشخصيات البارزة على رأسهم ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

وشارك في المنتدى أيضًا المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عيد اللطف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب وفد رفيع المستوى من سنغافورة ومجموعة من رجال الأعمال السنغافوريين وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

أهداف المنتدى ورؤيته في تعميق التعاون مع سنغافورة

في مستهل كلمته، نقل المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، تحيات المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية، مؤكدًا التزام الجمعية بأهداف المنتدى ورؤيته في تعميق التعاون مع سنغافورة.

وأشار المنزلاوي إلى أن زيارة رئيس جمهورية سنغافورة والوفد المرافق إلى مصر تُعد علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرصة لمعاينة حجم التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر. كما توقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن مصر تنظر إلى سنغافورة ليس فقط كشريك تجاري واستثماري، بل كمصدر إلهام للاستفادة من تجاربها الرائدة وخبراتها المتميزة، خاصة في قطاع الخدمات الذي يشهد نموًا عالميًا متسارعًا.

الاستثمارات السنغافورية في قطاع الخدمات الحيوي

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر تسعى جادة لجذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاع الخدمات الحيوي، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين.

وكشف المنزلاوي أن الجمعية ستنظم خلال اليومين المقبلين زيارات ميدانية للوفد السنغافوري إلى عدد من المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض حجم الإنجازات التنموية على أرض الواقع وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للتعاون بين مصر وسنغافورة لا تقتصر على أرقام التجارة وحجم الاستثمارات فقط، بل تتجسد في الثقة المتبادلة والمعرفة المشتركة والرؤية المستقبلية التي تُبنى من أجل الأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.