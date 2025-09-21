إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

أمرت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة بالإسكندرية، إخلاء سبيل 3 متهمين في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في منطقة بيانكي،العجمي البيطاش، بعد استرجاع كل المسروقات، وأيضا بسبب قرابة المتهمين ابن شقيقته وشقيقه وفتاة أخرى، وذلك لصالح القيم الأسرية والقرابة التي تربط المطرب بمرتكبي الواقعة.

وكانت التحقيقات كشفت تفاصيل واقعة سرقة شقة المطرب الشعبى أحمد شيبة، وأن المتهم الأول فى القضية هو ابن شقيقة المطرب، والمتهمة الثانية وتدعى "ج" شقيقة المتهم الأول من الأم، والمتهمة الثالثة "م" هى صديقتهما، وأن المتهم الأول كان يخطط لسرقة خاله المطرب أحمد شيبة منذ شهر، وكان ذلك داخل شقة شقيقته المتهمة الثانية التى أخفى المسروقات لديها بعد الانتهاء من سرقة شقة المطرب، بعد علمه بعدم تواجده فى الإسكندرية وتواجده فى الساحل الشمالى.

وباشرت نيابة الدخيلة فى الإسكندرية تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفى العيسوى وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، فى واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبى أحمد شيبة بمنطقة بيانكى البيطاش العجمى الإسكندرية، بعد ضبط المتهمين وهم ابن شقيقته وأخت المتهم من الأم وفتاة أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا يفيد بـ سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكى التابعة لقسم شرطة الدخيلة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ.

وكثف رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من إجراء التحريات، وتم كشف ملابسات سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى العجمى وتم ضبط 3 متهمين فى ارتكاب الواقعة، وتبين سرقة الآتى "مبلغ مالى 800 ألف جنيه مصرى، و5 آلاف دولار أمريكى، و825 درهما إماراتيا وألف ليرة لبنانية و145 دينارا تونسيا و100 يورو" ومشغولات ذهبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

