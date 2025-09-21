الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

احمد شيبة، فيتو
احمد شيبة، فيتو

أمرت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة بالإسكندرية، إخلاء سبيل 3 متهمين في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في منطقة بيانكي،العجمي  البيطاش، بعد استرجاع كل المسروقات، وأيضا بسبب قرابة المتهمين ابن شقيقته وشقيقه وفتاة أخرى، وذلك لصالح القيم الأسرية والقرابة التي تربط المطرب بمرتكبي الواقعة.

وكانت التحقيقات كشفت تفاصيل واقعة سرقة شقة المطرب الشعبى أحمد شيبة، وأن المتهم الأول فى القضية هو ابن شقيقة المطرب، والمتهمة الثانية وتدعى "ج" شقيقة المتهم الأول من الأم، والمتهمة الثالثة "م" هى صديقتهما، وأن المتهم الأول كان يخطط لسرقة خاله المطرب أحمد شيبة منذ شهر، وكان ذلك داخل شقة شقيقته المتهمة الثانية التى أخفى المسروقات لديها بعد الانتهاء من سرقة شقة المطرب، بعد علمه بعدم تواجده فى الإسكندرية وتواجده فى الساحل الشمالى.

وباشرت نيابة الدخيلة فى الإسكندرية تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفى العيسوى وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، فى واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبى أحمد شيبة بمنطقة بيانكى البيطاش العجمى الإسكندرية، بعد ضبط المتهمين وهم ابن شقيقته وأخت المتهم من الأم وفتاة أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا يفيد بـ سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكى التابعة لقسم شرطة الدخيلة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ.

وكثف رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من إجراء التحريات، وتم كشف ملابسات سرقة شقة المطرب أحمد شيبة فى بيانكى العجمى وتم ضبط 3 متهمين فى ارتكاب الواقعة، وتبين سرقة الآتى "مبلغ مالى 800 ألف جنيه مصرى، و5 آلاف دولار أمريكى، و825 درهما إماراتيا وألف ليرة لبنانية و145 دينارا تونسيا و100 يورو" ومشغولات ذهبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد شيبة سرقة شقةاحمد شيبة المطرب أحمد شيبة شقة احمد شيبة

مواد متعلقة

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

اعترافات صادمة للخبيرة المتهمة بسرقة الأسورة الأثرية أمام النيابة: "لقيتها واقعة على الأرض ومغلفة فحطيتها في شنطتي"

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

إخلاء سبيل نجل شقيقة أحمد شيبة و2 آخرين في واقعة سرقة شقته

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آيات وأحاديث عن فضل العلم وأثر الجهل

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads