أسعار الذهب اليوم الأحد في قطر

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، مساء اليوم الأحد، استقرارا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 431 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 395 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 377 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 323 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 251 ريالا قطريا.

ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع مسجلةً مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع تركيز السوق على مؤشرات إضافية بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام.

صعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3.683.24 دولارًا للأونصة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% هذا الأسبوع.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% لتصل إلى 3.719.40 دولار.

ومن الناحية الفنية، قد يكسر الذهب الفوري مستوى الدعم عند 3630 دولارًا للأونصة، ويتراجع إلى نطاق بين 3596 و3617 دولارًا.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 42.35 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1387.62 دولار. أما البلاديوم، الذي ارتفع بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1166.15 دولار، فكان متجهًا نحو تسجيل خسائر أسبوعية بعد انخفاضه بنسبة 2.6% هذا الأسبوع.

