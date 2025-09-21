محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة "صحح مفاهيمك" لبناء وعي مجتمعي شامل (فيديو)

أطلق اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» على أرض المحافظة، بالتزامن مع انطلاقها في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وتأتي مبادرة «صحح مفاهيمك» في إطار حرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة المفاهيم المغلوطة التي تنتشر عبر الشائعات أو الفكر المتطرف، وتهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة الدينية والاجتماعية والوطنية، ونشر قيم التسامح والوسطية والانتماء، مع تمكين الشباب من التفكير النقدي والتعامل الواعي مع المعلومات.

وتعتمد المبادرة على عقد ندوات وورش عمل وحملات توعوية رقمية وميدانية، بمشاركة علماء وخبراء في مجالات الدين والإعلام والاجتماع، بما يضمن بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه ومجتمعه من الفكر الهدام، وداعم لمسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والعميد مصطفى شوقي المستشار العسكري، والشيخ عبد المعين رمضان وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد اللطيف طلحة رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وعدد من قيادات وزارات الصحة والتعليم والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي.

وأكد المحافظ في كلمته أن المبادرة تمثل استثمارًا للمستقبل وبناءً لوعي إنساني حقيقي، مشيرًا إلى أن "الدين هو المعاملة"، وأن المبادرة تعالج قضايا فقه الواقع، مثل: التطرف، والإرهاب، والتعامل مع السوشيال ميديا، مضيفا أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم المبادرة بكافة السبل، باعتبارها وسيلة للتنوير وتحقيق الفهم السليم للقيم الدينية والحياتية.

وأفاد محافظ كفرالشيخ أن مبادرة “صحح مفاهيمك” ليست مجرد حملة توعوية عابرة، وإنما هي ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير، يقوم على الفهم الصحيح للدين الحنيف، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، ومواجهة كل فكر متطرف أو منحرف يتعارض مع جوهر شريعتنا الإسلامية السمحة.

وأوضح أن المحافظة تؤكد التزامها الكامل بدعم فعاليات هذه المبادرة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، لتصل رسالتها إلى كل بيت، وكل مدرسة، وكل جامعة، وكل قرية ومدينة، حتى نضمن معًا أن يحيا أبناؤنا في مجتمع آمن مستقر، معتز بهويته الوطنية، منفتح على القيم الإنسانية السامية.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن المبادرة تمتد لعام كامل وتشمل أكثر من 40 موضوعًا تمس القيم والسلوكيات المجتمعية، مثل: الغش، العنف، إدمان السوشيال ميديا، الانتحار، التحرش، إهمال ذوي الهمم، الإباحية، الإلحاد، النصب، والتشكيك في الوطن، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة بناء منظومة الأخلاق لدى مختلف فئات المجتمع.

كما أكد الدكتور عزت محروس، أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على دمج الشباب بشكل فعّال في المبادرة، من خلال برامج عملية ومبادرات شبابية تواكب أهداف الحملة، معتبرًا أن الشباب هم الركيزة الأساسية لنشر الوعي ومواجهة التحديات الفكرية والسلوكية المعاصرة.

شمل برنامج حفل الاطلاق، تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ أحمد فيوض، وابتهالات دينية للمبتهل الشيخ خالد نصار، ونشيد للمنشدة سلوى مدحت، أحد أعضاء اتحاد بشبابها، وعرض فيديو تعريفي لـاتحاد بشبابها، ثم عرض قصير عن مبادرة صحح مفاهيمك، قدم حفل الاطلاق، دعاء شوقي رئيس مجلس اتحاد بشبابها.

