أخبار مصر

مؤتمر دولي بمدينة الأبحاث العلمية يناقش أحدث تطورات علاج السرطان والعلوم الطبية الحيوية

مدينة الأبحاث، فيتو
مدينة الأبحاث، فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأبحاث العلمية المرتبطة بالقضايا الصحية الكبرى، وفي مقدمتها مرض السرطان، مشيرًا إلى أن البحث العلمي التطبيقي والتعاون الدولي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تقدم ملموس في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

نظمت الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، بالتعاون مع المدينة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي للجمعية تحت عنوان "عصر جديد في أبحاث السرطان التطبيقية والعلوم الطبية الحيوية: التأثير على المجتمع"، وذلك بمقر المدينة بمدينة برج العرب الجديدة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وترأس المؤتمر الدكتور محمد لبيب سالم رئيس الجمعية، بمشاركة الدكتورة عبير السيد عبد الوهاب رئيس شرف المؤتمر، والدكتورة دعاء غريب نائب رئيس المؤتمر، والدكتور وسام مشرف مقرر المؤتمر، وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والأطباء من مصر ودول عدة لمناقشة أبحاث السرطان والتقنيات الحديثة في العلاج والذكاء الاصطناعي وصحة البيئة.

وأكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف أهمية مشاركة ورعاية المدينة للمؤتمرات الدولية، باعتبارها بيتًا للخبرة العلمية للبحث والتطوير، وتسخيرها لإمكاناتها البشرية والمعملية لدعم مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق مبدأ الاقتصاد المبني على المعرفة، ونشر ثقافة توظيف البحث العلمي كوسيلة للتطوير والتنمية، مشيدة بدور المؤتمر في دعم جهود مكافحة السرطان في مصر، وتبني أحدث الأساليب العلمية وتطبيق نتائج الأبحاث المتقدمة.

أبحاث السرطان واكتشاف العقاقير من المصادر الطبيعية والمخلقة

واستعرضت الدكتورة عبير السيد عبد الوهاب محاور المؤتمر التي شملت جميع مجالات أبحاث السرطان، واكتشاف العقاقير من المصادر الطبيعية والمخلقة، والنماذج الحيوانية لفهم الأمراض المزمنة والمستعصية، والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية الحيوية، والتغيرات المناخية وصحة البيئة وتأثيرها على الإنسان، كما تضمن المؤتمر محاضرات علمية متخصصة، وعروض تقديمية للأوراق البحثية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات حوارية حول أحدث العلاجات والتقنيات التشخيصية، بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية، وجولات تعريفية داخل المدينة للتعرف على المعامل البحثية المتقدمة والمشروعات الداعمة للتنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد لبيب سالم أن المؤتمر تناول محاور شمولية في تشخيص مرض السرطان وعلاجه باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة قضايا مؤثرة مثل التغيرات المناخية وصحة البيئة، وأشاد بالدور الفعال لمدينة الأبحاث العلمية في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع ورعاية شباب الباحثين.

وشهدت فعاليات المؤتمر تبادل الدروع التكريمية بين إدارة الجمعية والمدينة، تقديرًا لدورهما في رعاية ودعم الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السرطان وتعزيز سبل التعاون المشترك.

واختتمت الفعاليات بعدد من التوصيات التي تضمنت تعزيز الأبحاث في مجالات العلاج المناعي والجيني والطب الشخصي، وتشجيع الدراسات متعددة التخصصات والمراكز البحثية، وتطوير تقنيات التشخيص الحديثة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وزيادة التمويل المخصص للأبحاث السرطانية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات الدولية والتشبيك العلمي بين الباحثين والقطاع الصناعي وشركات الأدوية.

 

