سؤال برلماني للحكومة بشأن حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال: إن سلامة الطلاب يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن أي تهاون في هذا الملف قد يعرض حياة آلاف التلاميذ للخطر يوميًا.

الحملات الموسمية للكشف على سائقي الحافلات المدرسية

وتساءل “أمين” قائلًا: هل تكفي الحملات الموسمية للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، أم نحتاج إلى نظام متابعة دورية صارمة؟ وكيف يتم ضمان نزاهة وشفافية نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمخدرات والأمراض المزمنة؟ ما خطة الحكومة بصفة عامة والمحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لتأهيل السائقين نفسيًا ومهنيًا قبل السماح لهم بقيادة حافلات تقل أطفالًا؟ وهل هناك آلية للتعاون بين وزارات التعليم، الداخلية، الصحة، والنقل لضمان تكامل الجهود في هذا الشأن؟

إجراء كشف طبي إلزامي

واقترح إجراء كشف طبي إلزامي مرتين سنويًا على جميع سائقي الحافلات المدرسية يشمل المخدرات والأمراض المزمنة والنفسية.

كما اقترح النائب أشرف أمين إنشاء قاعدة بيانات مركزية للسائقين على مستوى الجمهورية، تربط نتائج الفحوصات بسجلات العمل المدرسية وفرض رخصة قيادة خاصة بالحافلات المدرسية لا تُجدد إلا بعد اجتياز الكشف الطبي والتدريب الإجباري وإطلاق خط ساخن للشكاوى يتيح لأولياء الأمور الإبلاغ عن أي سلوكيات خطيرة أو مريبة من السائقين وإلزام المدارس الخاصة والدولية بالتعاقد فقط مع شركات نقل معتمدة ومسجلة لدى وزارة التربية والتعليم وتنظيم دورات تدريبية نفسية وسلوكية للسائقين للتعامل مع الأطفال وحالات الطوارئ إضافة استخدام التكنولوجيا عبر تركيب أجهزة تتبع (GPS) وكاميرات داخلية لمراقبة سلوك السائقين أثناء القيادة.

التحرك العاجل قبل وقوع الكارثة

واختتم النائب أشرف أمين سؤاله مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل قبل وقوع الكارثة خاصة أن “الوقاية خير من علاج لا ينفع بعد فوات الأوان".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.