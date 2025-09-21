الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
أخبار مصر

سايلو فودز تنظم ورشة عمل عن تطوير استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

ورشة عمل بعنوان تطوير
ورشة عمل بعنوان تطوير إستراتيجيات الإستدامة والحوكمة
نظمت شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية ورشة عمل بعنوان " تطوير إستراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز صادرات الشركات المصرية " وذلك بمقر شركة سايلو فودز بمدينة السادات.

وجاء ذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (2030) والتى تضمن تطوير القطاع الصناعى. 

وتضمنت فعاليات الورشة إلقاء الضوء على أهمية دمج المفاهيم وممارسات الإستدامة البيئية فى الصناعات الإستراتيجية بما يحقق فهم شامل للبصمة الكربونية والبيئية كمتطلبات محلية ودولية وكيفية بناء ميزة تنافسية تصديرية للشركات المصرية وكذا إلقاء الضوء على مبادئ إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة النفايات بما يحقق تعظيم الإستفادة منها. 

 تنفيذ عدة مشروعات مع عدد من الشركاء المحليين

وألقى اللواء أكرم عبد الجليل الحفناوى رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية كلمة أكد خلالها حرص الشركة على تنفيذ عدة مشروعات مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين للمحافظة على البيئة وتحسين كفاءة الطاقة وخفض الإنبعاثات الضارة المؤثرة على البيئة بكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية. 

ويأتى ذلك فى إطار جهود التنمية الشاملة للدولة على كافة المستويات بما يشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وإتباع أحدث المعايير والنظم العالمية لتطوير الصناعات الوطنية والمنافسة فى الأسواق العالمية. 

