تعرف على أنشطة وخدمات الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية

يعتبر الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وإدارة مشروعات الإنشاء العمراني والصناعي والتنموي ومشروعات البنية الأساسية والمرافق، وتعزيز منظومة التنمية الصناعية.

وتشمل أبرز خدمات وأنشطة الجهاز ما يلي:

- تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية للمشروعات والاشراف على تنفيذها.

- إدارة برامج التمويل وخطط تنفيذ المشروعات.

- إنشاء مشروعات التجمعات الصناعية.

- إنشاء مشروعات البنية الأساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف.

- إنشاء المناطق والمدن الصناعية المتخصصة والموانئ.

- إنشاء وتشغيل وصيانة محطات المياه ومشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية.

- إجراء الأبحاث والدراسات والتصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة لتنفيذ أو الإشراف على تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

- إجراء الأبحاث والدراسات والاستشارات الهندسية في مجال تخطيط وترفيق المناطق والمجمعات الصناعية، والبنية الأساسية الخارجية والداخلية وإعداد برامج التنفيذ والإشراف عليها.

- تنفيذ أعمال تأهيل المباني والمنشآت الصناعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.