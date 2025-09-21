الأحد 21 سبتمبر 2025
تعرف على أنشطة وخدمات الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية

الجهاز التنفيذي للمشروعات
الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية

يعتبر الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وإدارة مشروعات الإنشاء العمراني والصناعي والتنموي ومشروعات البنية الأساسية والمرافق، وتعزيز منظومة التنمية الصناعية.

وتشمل أبرز خدمات وأنشطة الجهاز ما يلي:

- تقديم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية للمشروعات والاشراف على تنفيذها.
- إدارة برامج التمويل وخطط تنفيذ المشروعات.
- إنشاء مشروعات التجمعات الصناعية.
- إنشاء مشروعات البنية الأساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف.
- إنشاء المناطق والمدن الصناعية المتخصصة والموانئ.
- إنشاء وتشغيل وصيانة محطات المياه ومشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية.
- إجراء الأبحاث والدراسات والتصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة لتنفيذ أو الإشراف على تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
- إجراء الأبحاث والدراسات والاستشارات الهندسية في مجال تخطيط وترفيق المناطق والمجمعات الصناعية، والبنية الأساسية الخارجية والداخلية وإعداد برامج التنفيذ والإشراف عليها.
- تنفيذ أعمال تأهيل المباني والمنشآت الصناعية.

