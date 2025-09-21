تطور جديد في اتهام عمرو أديب بسب الطبيبة وسام شعيب

تسلمت نيابة أكتوبر التقرير الفني والتحريات الخاصة بواقعة اتهام الإعلامي عمرو أديب، بتهمة السب والتشهير للطبيبة وسام شعيب أثناء تقديم البرنامج الخاص به.

كشف تقرير الفحص الفني عن صحة واقعة الفيديو المرفق بمحضر وسام شعيب والمعروفة إعلاميا بـ “طبيبة كفر الدوار” ضد الإعلامي عمرو أديب، والذي تتهمه فيه بالسب والتشهير بها.

وأضاف تقرير الفحص الفني، أنه تم الاطلاع على مقطع الفيديو المرفق بالمحضر، وتبين صحته وعدم اجتزائه، وأن ما جاء به صحيح من حدوث السب والتشهير بحق طبيبة كفر الدوار من قبل الإعلامي عمرو أديب خلال إحدى حلقات برنامجه التليفزيوني.

استدعاء الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية

وكانت نيابة أكتوبر قد أمرت باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية، وذلك في اتهامه بالسب والتشهير الطبيبة وسام شعيب، وإيذائها نفسيا ومعنويا عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعديا على خصوصيتها وتشهيرا بها.

التحفظ على مقاطع الفيديو والمستندات المقدمة من وسام شعيب

وكانت نيابة أكتوبر قد أمرت بالتحفظ على مقاطع الفيديو والمستندات المقدمة من وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، في بلاغها ضد الإعلامي عمرو أديب، اتهمته فيه بالسب والتشهير به، وذلك لعرضها على الجهات المختصة، لإعداد تقرير وافٍ عنها.

كما أمرت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وظروفها.

اتهام عمرو أديب بالتشهير بطبيبة كفر الدوار

يذكر أن جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، أمرت باستدعاء أديب في اتهامه بالسب والتشهير بحق طبيبة كفر الدوار، كما استمعت لأقوال وسام شعيب حول تفاصيل بلاغها ضده، مؤكدة أنها تعرضت لإيذاء نفسي ومعنوي عبر برنامجه، وذكرها بألفاظ رأت فيها تعدٍ على خصوصيتها وتشهير بها، وذلك علي حد قولها.

وسردت في نص البلاغ المقدم ضد عمرو أديب، وقائع سب وقذف وتشهير واحتقار، عن طريق البث الفضائي المرئي العلني بما يعد خدشا وطعنا للشرف، وفقا لنص المادة 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية المعاقبة المتهمين وفقا لأحكام المواد 171، 302، 306، 308 مقرر أ من قانون العقوبات والمادتين 70، 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، حسبما ذكرت في بلاغها.

