عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة في لغز وفاة أحمد الدجوي

روى الإعلامي عمرو أديب تفاصيل مؤثرة عن وفاة أحمد الدجوي، ناقلًا عن شقيقه عمرو الدجوي الذي بدا منهارًا، واصفًا الراحل بأنه "أهم فرد في العائلة، وقيمته لا تعوض".

وتحدث عمرو أديب عن حالة نفسية صعبة يمر بها شقيق أحمد الدجوي بعد رحيله أخيه في ظروف غامضة، لافتًا إلي أنه أكد له بأن شقيقه “أحمد” كان يشعر بعد عودته من السفر بأنه مراقب ويتعرض للملاحقة.

شكوك عائلة أحمد الدجوي: انتحار أم قتل مدبّر؟



وأكد عمر أديب، أن عائلة أحمد الدجوي ومن بينها شقيقه عمرو لا تصدق أن الوفاة كانت طبيعية أو انتحارًا، إذ كشف شقيق الفقيد أن أحمد استخدم يده اليسرى في الانتحار رغم أنه أيمن، ما أثار الشكوك.

كما لفت “شقيق المتوفى” إلى رسائل سابقة من أحمد تطالب بإنهاء الصراعات بين أفراد العائلة، إلا أن الرد من حفيدات نوال الدجوي “بنات ابنتها” جاء قاسيًا: "لا تصالح.. هذا ثأر أمنا".

صمت السيدات.. ورد مرتقب بعد الحداد



في الجانب الآخر، أوضح أديب أن فريق الإعداد تواصل مع محامي حفيدات الدكتورة نوال الدجوي – من ابنتها منى – وقد قرروا عدم التعليق حتى انتهاء الحداد، على أن يصدر بيان شامل لاحقًا، معقبا: المحامي محمد حمودة محامي أحمد الدجوي، سيكون في واجهة الردود، وسط وعود بكشف القصة الكاملة.





أطراف متعددة وتورط محتمل من خارج العائلة



وبحسب عمرو أديب، فإن هناك "أيدٍ من خارج العائلة" لعبت دورًا في تصعيد الأمور، مؤكدًا أن هذه "معلومة" وليست مجرد استنتاج، متابعا: يبدو أن القضية أعمق بكثير من صراعات أسرية تقليدية، وأنها متشابكة مع قوى وجهات غير معروفة حتى الآن.





حضور نوال الدجوي: اختبار جديد في المشهد



وأكد عمرو أديب:"من المفاجآت التي أُثيرت أن محامي العائلة يسعى إلى حضور الدكتورة نوال الدجوي عزاء حفيدها أحمد، وعلى الرغم من التساؤلات حول قدرتها الذهنية، أكد محاميها أنها في وضع يسمح لها باتخاذ القرارات، ما يفتح بابًا جديدًا للتطورات في هذا الملف المعقد"

خاتمة مأساوية وصراع يتجدد



واختتم عمرو أديب: "التراجيديا التي حصلت تؤكد أن ما حدث ليس بسيطًا". فهل نكتشف الحقيقة؟ أم تبقى طيّ الكتمان كما أرادت بعض الأطراف؟تبقى المأساة أكبر من مجرد فقدان شاب. فالقصة تحولت إلى ملف شائك من الشكوك والتصريحات والتحقيقات"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.