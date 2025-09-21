الأحد 21 سبتمبر 2025
قرارات عاجلة ضد السائق المتهم بدهس طالبة أمام جامعة أكتوبر

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث دهس شاب لطالبة أمام جامعة أكتوبر أثناء عبورها الطريق، حيث فوجئت الفتاة بسيارة ملاكي يقودها المتهم بسرعة جنونية، وقام بالاصطدام بها وحاول الفرار، مما تسبب في إصابتها بكسور وكدمات.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة لسماع أقوالها، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات. 

القبض على شاب دهس فتاة بالجيزة 

وحاول المارة إيقاف سيارته لكنه اصطدم بسيارة أخرى، وتمكن طلاب الجامعة من القبض على الشاب، وتم تسليمه للأمن الذي بدوره قام بتسليمه لقسم الشرطة.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه ارتكب جريمته عن دون قصد، وحاول الهرب خوفا من المساءلة القانونية.

وظهر المتهم في فيديو وهو يقف أعلى سيارته ويهدد المواطنين بالسب والشتم لمنعهم من اعتراض طريقه.

ورصد الفيديو، قيام قائد سيارة ميكروباص بإيقاف سيارة ملاكي يستقلها مجموعة من الأشخاص، أثناء محاولتهم الهروب بعد دهسهم طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر.

