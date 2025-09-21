تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي قبل مواجهة الليلة في الليجا

يحل خيتافي ضيفًا اليوم الأحد على برشلونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026.

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري خلف المتصدر ريال مدريد بفارق 5 نقاط، أما خيتافي فيحتل المركز السادس بـ 9 نقاط.

وكان ريال مدريد حقق فوزًا في مباريات الجولة ذاتها، بهدفين دون مقابل أمام إسبانيول، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ15 نقطة.

تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي

التقى برشلونة ضد خيتافي فى 44 مباراة سابقة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي فاز في 30 مباراة، مقابل فوز خيتافي في 4 مباريات، وحسم التعادل 10 مواجهات بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

سجل لاعبو برشلونة 93 هدفًا في مرمى خيتافي، فيما استقبلت شباكهم 31 هدفًا.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 21 هدفًا.

