الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي قبل مواجهة الليلة في الليجا

برشلونة وخيتافي
برشلونة وخيتافي

يحل خيتافي ضيفًا اليوم الأحد على برشلونة، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026.

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري خلف المتصدر ريال مدريد بفارق 5 نقاط، أما خيتافي فيحتل المركز السادس بـ 9 نقاط.

وكان ريال مدريد حقق فوزًا في مباريات الجولة ذاتها، بهدفين دون مقابل أمام إسبانيول، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ15 نقطة.

تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي

التقى برشلونة ضد خيتافي فى 44 مباراة سابقة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي فاز في 30 مباراة، مقابل فوز خيتافي في 4 مباريات، وحسم التعادل  10 مواجهات بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

سجل لاعبو برشلونة 93 هدفًا في مرمى خيتافي، فيما استقبلت شباكهم 31 هدفًا.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 21 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خيتافي برشلونة الدوري الإسباني الليجا نادي برشلونة ريال مدريد برشلونة وخيتافي برشلونة ضد خيتافي ليونيل ميسي

مواد متعلقة

برشلونة يسعى لعبور خيتافي ومطاردة ريال مدريد على صدارة الليجا

فالنسيا يقسو على خيتافي بثلاثية نظيفة بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

في ذكرى رحيل طنطاوي، لحظات فارقة ترصد علاقة الرئيس السيسي والمشير

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الإدارية العليا: التأمين الصحي ملزم بعلاج جميع المواطنين

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

دعاء تحصين الأبناء في أول أيام الدراسة، لا يفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads