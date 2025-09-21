بالعمة والقفطان، توافد طلاب معهد شبرا الخيمة في اول أيام الدراسة (صور)

رصدت عدسة “ فيتو” توافد إقبال طلاب معهد شبرا الخيمة الإعدادي الثانوي بنين على المعهد مع أول أيام العام الدراسي الجديد بـ"العمة والقفطان".

وشهد محيط المعهد اصطحاب أولياء الأمور لأبنائهم مع أول أيام العام الدراسي الجديد.

انطلاق الدراسة في المعاهد الأزهرية

وانطلق أمس السبت، العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 بالمعاهد الأزهرية - في المعاهد ذات الفترتين- وسط استعدادات مكثفة من جانب المعاهد لاستقبال الطلاب وتنظيم العملية التعليمية؛ حفاظًا على مصلحة الطلاب، وإتاحة أجواء تساعدهم على الاجتهاد والتحصيل الدراسي.

وتشمل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية ما يلي:

السبت 20 سبتمبر: انطلاق الدراسة.

30 ديسمبر: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول.

12 يناير: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول.

24 يناير: بدء إجازة نصف العام.

7 فبراير: بداية الفصل الدراسي الثاني.

21 أبريل: بدء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني.

16 مايو: امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

6 يونيو: امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

