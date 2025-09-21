بالرقص وديو، أحمد سعد وأصالة يشعلان حفل ليالي مراسي بالساحل الشمالي (فيديو)

قدم الثنائي أحمد سعد وأصالة، حفلا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي.

وبدأ أحمد سعد فقرته الغنائية بعدد كبير من أغانيه ومنهم “إيه اليوم الحلو دا وبيستهبل، وسع وسع، بحبك يا صاحبي، أخويا، مكسرات، صدقيني، سايرينا يا دنيا” كما أشعل حماس الجمهور برقصه على المسرح.

بينما صعدت إلى المسرح النجمة أصالة، وقدمت أشهر أغانيها وسط تفاعل الجمهور، منها “ شكرا، أكتر، عقوبة، سؤال بسيط، بنت أكابر” وغيرها.

وفاجأ أحمد سعد الجمهور بتقديم ديو مع النجمة السورية أصالة لايف على المسرح وسط تفاعل كبير وتألق الثنائي بأغنية “سبب فرحتي” وقام سعد بتقبيل يد أصالة على المسرح.

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.

