القومى لحقوق الإنسان يكرم محمد صبحى عن مجمل أعماله

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان النجم محمد صبحى بجائزة إنجاز العمر، وذلك خلال الحفل الذي ينظمه المجلس حاليا لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2025.

وقال محمد صبحي خلال كلمته: أشكر المجلس المحترم الذي هو فخر وشرف لكونه فى مصر، وسعيد بالجائزة وكل الأعمال المحترمة الذي تبحث وتتعمق فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

الأعمال المرشحة

ومن أبرز الأعمال الدرامية المرشحة لاقتناص جوائز الإنتاج المتميز فى مجال حقوق الإنسان مسلسلات: 80 باكو، لام شمسية، ظلم المصطبة، ومسلسل حكيم باشا.

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