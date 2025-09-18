الخميس 18 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع يضرب معظم الأصناف والطماطم تسجل زيادة جديدة

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 13.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 جنيهات إلى 18  جنيهًا.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
سعر الخضار اليوم
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 55 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 6 جنيهات إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات.
سعر الخيار
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 14 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. بلغ سعر السبانخ نحو 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 46 جنيهًا.
أسعار الخضار
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 12 جنيها إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

الجريدة الرسمية
ads