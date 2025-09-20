إعلام عبري: الآلاف يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المخطوفين

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بانطلاق آلاف الإسرائيليين بمسيرة مساء اليوم السبت، نحو منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإعادة الأسري.

اندلاع مواجهات بين شرطة الاحتلال ومحتجين ضد الحكومة

وأشارت «يديعوت أحرونوت»، إلي اندلاع مواجهات بين شرطة الاحتلال ومحتجين ضد الحكومة اقتحموا حفلا ينظمه حزب الليكود.

ويوم الخميس، زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، مدعيا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال في أكبر معاقلها بمدينة غزة.

مرحلة الحسم في قطاع غزة

في غضون ذلك، أدعي وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس قائلا: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.

