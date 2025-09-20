السبت 20 سبتمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

يقود كريستيان بوليسيتش جناح فريق ميلان، صفوف فريقه إلى جانب سانتياجو خيمينيز ولوكا مودريتش في تشكيل الفريق لمواجهة أودينيزي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

غياب أليجري عن ميلان للإيقاف 

ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان، لن يكون متواجدا على خط التماس، إذ سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بولونيا.

وسيفقد الروسونيري خدمات حارسه ميك ماينان، الذي خرج من المباراة الأخيرة بسبب مشكلة عضلية، ليشارك بدلا من تيراتشيانو، فيما لايزال كل من رافائيل لياو وأردون جاشاري غائبين أيضا.

تشكيل ميلان وأودينيزي 

ميلان: تيراتشيانو، توموري، جابيا، بافلوفيتش، ساليمايكيرس، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

أودينيزي: سافا، إهيزيبو، كريستنسن، سوليت، زاراجا، عطا، كارلستروم، إيكيلينكامب، زيمورا، برافو، ديفيس.

