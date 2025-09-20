التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

يقود كريستيان بوليسيتش جناح فريق ميلان، صفوف فريقه إلى جانب سانتياجو خيمينيز ولوكا مودريتش في تشكيل الفريق لمواجهة أودينيزي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

غياب أليجري عن ميلان للإيقاف

ماسيمليانو أليجري مدرب ميلان، لن يكون متواجدا على خط التماس، إذ سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام بولونيا.

وسيفقد الروسونيري خدمات حارسه ميك ماينان، الذي خرج من المباراة الأخيرة بسبب مشكلة عضلية، ليشارك بدلا من تيراتشيانو، فيما لايزال كل من رافائيل لياو وأردون جاشاري غائبين أيضا.

تشكيل ميلان وأودينيزي

ميلان: تيراتشيانو، توموري، جابيا، بافلوفيتش، ساليمايكيرس، فوفانا، مودريتش، رابيو، إستوبينان، بوليسيتش، خيمينيز.

أودينيزي: سافا، إهيزيبو، كريستنسن، سوليت، زاراجا، عطا، كارلستروم، إيكيلينكامب، زيمورا، برافو، ديفيس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.