الإسكان تطرح وحدات تجارية وخدمية للبيع بالمزاد العلني

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددا من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد العلني.

وتطرح بمدينة بدر 7 محال تجارية وصيدلية للبيع بالمزاد بمساحات 18_ 36 مترا مربعا، وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 13 أكتوبر المقبل.

سكن لكل المصريين 7

كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ما زال يشهد إقبالًا واضحًا من المواطنين، وذلك استفادة من مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أنه تم مد فترة الحجز استجابة لرغبات عدد كبير من المتقدمين فى إطار حرص الوزارة على تلبية تطلعات كافة المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية.

وذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم نشر فيديو جديد عن الجزء الثاني من خطوات التقديم ضمن الإعلان، وذلك تسهيلًا على المواطنين واستمرارًا لسلسلة الفيديوهات التوضيحية التي ينشرها الصندوق حول الإعلان. من خلال الرابط:

139 ألف مواطن سددوا مقدمات جدية الحجز

وأضافت أن عدد الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني لإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمنخفضي ومتوسطي الدخل بلغ 234 ألف مواطن، بينما قام 139 ألف مواطن بسداد مقدمات جدية الحجز.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني بسداد مقدم جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، حيث إن عدم استكمال جميع الإجراءات الموضحة بكراسة الشروط يعني أن المواطن لم يتقدم رسميًا للإعلان، وبالتالي لن يتم مراجعة الطلب الخاص به.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الثانية من خطوات حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان "سكن لكل المصريين7" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل على موقع مصر الرقمية، كما يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو الخاص بالمرحلة الأولى من الحجز أو من خلال الرابط الإلكتروني.

خطوات المرحلة الأولى من الحجز

وأوضحت مي عبد الحميد أنه بعد انتهاء المواطن من جميع خطوات المرحلة الأولى من الحجز، يجب عليه الضغط على زر "بدء الخدمة" واختيار خدمة "تقديم طلب حجز وحدة سكنية، ثم اختيار الإعلان المراد التقديم عليه وفقًا لكراسة الشروط السابق شراؤها، ثم الضغط على "التالي"، وذلك لاختيار بيانات الإعلان (شريحة الدخل "منخفض/ متوسط")، ثم الضغط على "التالي"، وذلك للموافقة على شروط أحكام خدمة التقديم على حجز وحدة سكنية ثم الضغط على "موافق".

وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة التالية هي ظهور البيانات المسجلة خلال المحول الرقمي بكافة الجهات الحكومية بشكل إلكتروني على صفحة صاحب الطلب، حيث يتم مراجعتها من صاحب الطلب (وفي حالة وجود أي بيانات غير محدثة يرجى تحديث البيانات حتى يمكنكم استكمال إجراءات التقديم)، وتتضمن هذه البيانات ما يلي البيانات الأساسية طبقًا لبطاقة الرقم القومي، وبيانات الأبناء.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطنين إدخال كافة البيانات المطلوبة، حيث يقوم بإدخال بيانات السكن لصاحب الطلب ثم الضغط على "التالي"، ثم إدخال بيانات الزوج أو الزوجة لصاحب الطلب ثم الضغط على "التالي"، ثم إدخال بيانات العمل (مصادر الدخل) لصاحب الطلب (الزوج أو الزوجة) ثم الضغط على "التالي".

وأضافت أنه بعد ذلك يتم اختيار رغبة الحجز (المحافظة /المدينة /جاهزية الوحدات) المراد حجزها ثم الضغط على "التالي"، والتأكد من رغبة الحجز التي تم اختيارها ثم الضغط على "حفظ"، ثم يتم التحقق من بيانات الطلب المقدم للتأكد من صحة البيانات وكذلك التأكد من عدم وجود سبق استفادة، وفي حالة الموافقة على استكمال الطلب يتم الضغط على الجدول الاسترشادي للاطلاع ثم الضغط على "التالي".

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يتم عرض ملخص بيانات الطلب لتعديل البيانات في حالة الرغبة أو الضغط على "التالي"، ثم يتم الاطلاع على الإقرارات الموضحة للموافقة عليها أولًا ثم الضغط على "التالي"، ثم إرفاق المستندات المطلوبة والاستمارة والإقرار بعد توقيعهما (بصيغة PDFبحد أقصى 2 ميجابايت) لتحميلها ثم الضغط على "التالي."

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن آخر خطوة تكمن في الإطلاع على الرسوم المقرر سدادها وطباعتها؛ ليتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة وذلك بعد 24 ساعة من إتمام عملية تقديم طلب حجز وحدة سكنية.

وأكدت مي عبد الحميد أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني يجب عليه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإعلان على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.