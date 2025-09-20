السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تُسيّر الرحلة الثامنة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السودانين
السودانين
ads

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل رحلة جديدة لعودة السودانيين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مهندس  كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم السبت الموافق 20 / 9 / 2025  بتسيير الرحلة الثامنة عشر من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 17013 راكبًا سودانيًا  .


ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد السودانيين العائدين الفريق مهندس كامل الوزي الفريق مهندس كامل الوزير

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر أمام رين 0/2 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

هل يلحق إمام عاشور بمباراة القمة؟ أستاذ أمراض الكبد يوضح

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء

هل ورد دعاء بدء المذاكرة في السنة النبوية؟ تعرف على رأي علماء الحديث

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads