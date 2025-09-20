محافظ القاهرة ووزير الشباب يطلقان مبادرة "الكيانات الشبابية بالشارع" لتجميل الأحياء

دشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الانطلاقة الأولى لمبادرة "الكيانات الشبابية بالشارع"، التي تهدف إلى تطوير وتجميل الأحياء في مختلف محافظات الجمهورية، تعزيزًا وتنميةً لمفهوم الانتماء للوطن.

فيما أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن رسالتنا واضحة وأننا داعمون ونقف خلف الشباب في مختلف خطواتهم، وأن الهدف من المبادرة هو الشباب المصري، ووجودنا اليوم في حي المطرية وبين أبنائها لدعم بلدنا والقيادة السياسية.

وعبر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر عن سعادته بإطلاق المبادرة اليوم في حي المطرية هذا الحي العريق، مؤكدًاعلي تواجد المحافظة للمساعدة وتقديم كل العون للشباب للمشاركة في تلك المبادرة.



وتأتي المبادرة في إطار سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية

وترتكز أهداف المبادرة علي تنظيف وتجميل محافظات الجمهورية من خلال المشاركة الفعالة لشباب بلدنا وتعبيرهم من خلال تلك المبادرة عن الانتماء لدي الشباب المصري وشباب الكيانات الشبابية تجاه وطنهم ومساهماتهم في تجميله وإظهاره بالمظهر اللائق والمشرف.

