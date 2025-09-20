وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره من دولة البوسنة والهرسك

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد زوكان هيليز وزير الدفاع لدولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتوافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الدولية والإقليمية.

مصر ودولة البوسنة والهرسك

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار وزير دفاع دولة البوسنة والهرسك إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات العسكرية مع مصر، مشيدًا بدور مصر المحورى ومشاركتها الفاعلة فى معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة.

