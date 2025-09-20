السبت 20 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الزيارة تعكس عمق علاقات الصداقة، قرينة السيسي ترحب بحرم رئيس سنغافورة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بحرم رئيس سنغافورة الذي يجري زيارة لمصر.

وقالت السيدة انتصار السيسي: “يسعدني أن أرحب بالسيدة الجليلة جين يوميكو أتوغي، حرم فخامة رئيس سنغافورة، في بلدها الثاني مصر، إن زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في تمكين المرأة والشباب، ودعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، أؤكد اعتزازي بهذا اللقاء، وتقديري لما تبذله سنغافورة من جهود رائدة في مجالات التنمية البشرية والابتكار”.  
 

