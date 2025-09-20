الزيارة تعكس عمق علاقات الصداقة، قرينة السيسي ترحب بحرم رئيس سنغافورة

رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بحرم رئيس سنغافورة الذي يجري زيارة لمصر.

وقالت السيدة انتصار السيسي: “يسعدني أن أرحب بالسيدة الجليلة جين يوميكو أتوغي، حرم فخامة رئيس سنغافورة، في بلدها الثاني مصر، إن زيارتها الكريمة تعكس عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين بلدينا، وتفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في تمكين المرأة والشباب، ودعم المبادرات الاجتماعية والتنموية، أؤكد اعتزازي بهذا اللقاء، وتقديري لما تبذله سنغافورة من جهود رائدة في مجالات التنمية البشرية والابتكار”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.