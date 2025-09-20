السيسي: منفتحون لزيادة الاستثمارات السنغافورية والتبادل التجاري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر لتقديم كل سبل الدعم لزيادة الاستثمارات السنغافورية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، قصر الاتحادية، بين الرئيس السيسي وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة.

