السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: منفتحون لزيادة الاستثمارات السنغافورية والتبادل التجاري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انفتاح مصر لتقديم كل سبل الدعم لزيادة الاستثمارات السنغافورية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، قصر الاتحادية، بين الرئيس السيسي وثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، نظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس سنغافورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي رئيس سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام

الأكثر قراءة

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول ضد إيفرتون، محمد صلاح يصنع الهدف الأول للريدز

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

شاهد، انهيار برج تبريد نووي في أمريكا خلال ثوان

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

ضربوها وبصقوا في وجهها، مستوطنون أهانوا سيدة لدعمها انتهاكات الاحتلال في إسرائيل (فيديو)

خدمات

المزيد

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads