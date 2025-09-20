السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تحيل متهما بإدارة مسكن لممارسة الرذيلة بالجيزة إلى المحاكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحالت نيابة الجيزة متهما بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالجيزة، للمحاكمة الجنائية. 

حبس متهم لإدارته مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب

البداية كانت بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، لممارسة الأعمال المنافية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطه وبصحبته (سيدتين، أحد أشخاص "له معلومات جنائية). 

بمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الجيزة قسم شرطة حدائق اكتوبر حدائق اكتوبر

