مهرجان الغردقة ينظم يومًا للسينما الروسية 25 سبتمبر

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالتعاون مع شركة روسكينو - الجهة الوحيدة المُرخصة من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، والمسؤولة عن الترويج للمحتوى السمعي البصري الروسي عالميًا يوما للسينما الروسية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان المقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

في هذا السياق، قالت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان: إنه تم اختيار خمسة أفلام ما بين روائي ووثائقي للمشاركة في القسم الخاص الذي يحمل اسم "يوم السينما الروسية".

وذكرت أن الأفلام هي: وظلت ترقص للمخرجة أوكسانا ديجتياريفا، ولا زالت المياه تجري فى الأعماق من إخراج يوري تشيتشكوف، والأميرة الضفدع للمخرج ألكسندر أميروف، وساعي البريد للمخرج أندريه رازنكوف، وطريق الشتاء للمخرج يوري دوروخين.

وأضافت عبد اللطيف بدر: أن المشاركة في يوم السينما الروسية لن تقتصر على عروض الأفلام بل ستمتد إلى مشاركة أحد صناع السينما الروسية في عضوية لجان التحكيم، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض فيلم الأميرة الضفدع في افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.