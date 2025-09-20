السبت 20 سبتمبر 2025
مهرجان الغردقة ينظم يومًا للسينما الروسية 25 سبتمبر

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة

 ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالتعاون مع شركة روسكينو - الجهة الوحيدة المُرخصة من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، والمسؤولة عن الترويج للمحتوى السمعي البصري الروسي عالميًا يوما للسينما الروسية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان المقرر لها الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

في هذا السياق، قالت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان: إنه تم اختيار خمسة أفلام ما بين روائي ووثائقي للمشاركة في القسم الخاص الذي يحمل اسم  "يوم السينما الروسية". 

 

وذكرت أن الأفلام هي: وظلت ترقص للمخرجة أوكسانا ديجتياريفا، ولا زالت المياه تجري فى الأعماق من إخراج يوري تشيتشكوف، والأميرة الضفدع للمخرج ألكسندر أميروف، وساعي البريد للمخرج أندريه رازنكوف، وطريق الشتاء للمخرج يوري دوروخين. 

وأضافت عبد اللطيف بدر: أن المشاركة في يوم السينما الروسية لن تقتصر على عروض الأفلام بل ستمتد إلى مشاركة أحد صناع السينما الروسية في عضوية لجان التحكيم، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض فيلم الأميرة الضفدع في افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان. 

